Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» собирает деньги на новый «Ночной автобус» – микроавтобус Ford Transit 2017 года выпуска. Старый, как рассказали в организации, стал часто ломаться, а это значит, что нуждающиеся люди могут остаться без помощи.

Необходимо собрать 2 040 000 рублей: это деньги на приобретение нового автомобиля, подходящего по техническим параметрам для работы в проекте, на переоборудование его для раздачи питания, оформление страховки и постановку на учет в ГИБДД.

Нынешний «Ночной автобус» «Ночлежка» купила в 2010 году. За 6,5 лет работы микроавтобус проехал 200 тысяч км, а на его стоянках волонтёры «Ночлежки» раздали больше 240 тысяч порций горячего ужина, накормив более 40 тысяч человек.

Круглый год пять дней в неделю «Ночной автобус» выезжает в отдалённые районы города: на четырёх стоянках волонтёры «Ночлежки» раздают нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены, одежду.

Профессиональные медики-волонтёры оказывают посетителям автобуса первую помощь. А водитель «Ночного автобуса» рассказывает бездомным людям о том, что с помощью специалистов «Ночлежки» они могут решить социальные, юридические и медицинские проблемы, избавиться от зависимости, а главное – выбраться с улицы.

Примерно четверть посетителей автобуса – это не бездомные, а малоимущие люди – пенсионеры, временно безработные. За один рейс волонтёры «Ночного автобуса» кормят 150-200 человек.

«Нам нужен новый «Ночной автобус», потому что старый стал часто ломаться. А выход машины из строя означает, что ждущие его каждый вечер голодные люди останутся голодными. Для многих из них наш проект – это единственный источник пищи, медицинской помощи и человеческого отношения. Мы очень надеемся, что неравнодушные люди помогут собрать нам деньги на покупку нового автобуса, и он по-прежнему будет прибывать со своей помощью к нуждающимся точно по расписанию», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Перечислить пожертвование на покупку «Ночного автобуса» можно на сайте «Ночлежки».