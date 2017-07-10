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17:53 10.07.2017
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16:50
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10.07.2017 16:30

Песков о казнях в Чечне: Источник этой информации непонятен

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что статью «Новой газеты» о массовых убийствах задержанных в Чеченской Республике в январе текущего года в Кремле приняли к сведению.

По данным РБК, Песков заявил, что Кремль видел и сообщения о казнях, и опровержение, сделанное органами внутренних дел Чечни. Дипломат отметил, что информация носит анонимный характер и источник ее непонятен, поэтому Кремль пока больше ничего сказать не может.

Материал о казнях «Новая газета» опубликовала 9 июля. По данным издания, 27 человек были убиты в Грозном в ночь на 26 января. По информации «Дождя», все убитые были задержаны по подозрению в нападении на родовое село главы республики Рамзана Кадырова.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал ложью статью «Новой» о массовых убийствах. Материал журналистки Елены Милашиной он сравнил с публикацией о преследовании геев в Чечне.


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03.07.2017 12:43
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