СК: В Москве ребенка взяли в плен и насиловали 10 лет

Москвич десять лет назад познакомился на улице с мальчиком. Пригласил его домой, да так и не выпускал 10 лет. Теперь его самого удерживает Следком.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 10 июля, девятилетний ребенок познакомился с подозреваемым в июле 2007 года. Мужчина предложил ему остаться жить в его квартире, на что школьник согласился и ушел из дома.

«На протяжении длительного времени обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера», – говорится в релизе ведомства.

Сейчас 40-летний москвич заключен под стражу, он признал свою вину.

Ряд СМИ передает, что подозреваемый уже осуждался по аналогичной статье в 2001 году. Источник агентства «Москва», в свою очередь, сообщает, что жертву подозреваемого освободили из заточения только в июле текущего года.