Большой театр: Премьеру Серебренникова перенесли на май 2018 года

Балет Большого театра «Нуреев», премьера которого должна была состояться 11 июля, перенесен на май следующего года. Об этом директор театра Владимир Урин рассказал прессе на брифинге утром 10 июля.

Как сообщают СМИ, речь идет о начале месяца, предположительно 4-5 мая 2018 года. На брифинге в историческом здании Большого театра в Москве Урин также признал, что отмена премьеры повлечет репутационные потери, но театру «важно сделать качественный спектакль». О финансовых потерях, по словам директора БТ, речи не идет.

Напомним, об отмене спектакля, посвященного жизни танцовщика Рудольфа Нуреева, стало известно 8 июля. Источник ТАСС утверждает, что балет перенесли по распоряжению министра культуры Владимира Мединского из-за того, что в спектакле нашли гей-пропаганду.

Балет должен был быть показан с 11 по 14 июля. Теперь вместо него на сцене Большого отыграют «Дон Кихота» – по тем же билетам. Урин уточнил, что в 2018 году попасть на премьеру «Нуреева» по билетам 2017-го не получится. Те, кто не желает смотреть «Дон Кихота», могут обменять документы на деньги (за исключением сервисного сбора – в случае, если покупка была совершена через компании-посредники).

Режиссером постановки стал худрук «Гоголь центра» Кирилл Серебренников, который до этого ставил на сцене Большого оперу «Золотой петушок» и балет «Герой нашего времени». Как ранее писала «Фонтанка», в мае дома у режиссера прошли обыски по делу о хищениях бюджетных миллионов при реализации «Седьмой студией» (которую ранее возглавлял Серебренников) проекта по популяризации искусства. Генеральный продюсер театрального объединения Алексей Малобродский арестован. Следствие подозревает его в мошенническом получении бюджетных денег на спектакль «Сон в летнюю ночь», который по мнению следствия так и не был поставлен, несмотря на то, что он идет уже несколько лет при аншлагах.