Депутаты ЗакСа требуют разобраться с утечкой из Радиевого института по публикации «Фонтанки»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Профильной комиссии по экологической защите населения Надежда Тихонова потребовала от прокуратуры провести проверку публикации «Фонтанки» об утечке радиоактивных отходов в Радиевом институте имени Хлопина.

В пятницу, 7 июля, нашему изданию стало известно, что на площадке института у площади Мужества из системы сбора радиоактивных отходов произошла утечка. Опасные вещества оказались в почве и ушли дальше через грунтовые воды. Чтобы решить проблему, на месте ЧП в этом году возведут саркофаг-укрытие, как в Чернобыле. Но самый удивительный момент в этой истории заключается в другом — выяснилось, что институт знает об утечке с 2012 года, но устранить её решил только спустя 5 лет.

«Ситуация возмутительная и вызывает множество вопросов. Как можно было допустить, что в течение целых пяти лет сочащийся подземный могильник радиоактивных отходов в черте города не был ликвидирован и до сих пор продолжает отравлять грунт и, возможно, воду в Санкт-Петербурге? Почему профильный комитет бездействует?» – удивляется Тихонова.

Депутат в обращении призвала городскую прокуратуру проверить факты, изложенные в публикации на предмет возможного нарушения федерального закона «О радиационной безопасности населения», а также определить и призвать к ответственности лиц, поставивших под угрозу безопасность жителей Санкт-Петербурга.

Аналогичное обращение, но в Ростехнадзор, завтра пообещал отправить и депутат ЗакСа Михаил Амосов.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга обещали прокомментировать ситуацию с Радиевым институтом позднее.