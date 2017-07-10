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Недвижимость
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10.07.2017 15:58

Фонд имущества: Спрос на городскую недвижимость на торгах вырос втрое

Спрос бизнеса на имущество города на торгах в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016-го увеличился в три раза, сообщил 10 июля Фонд имущества Санкт-Петербурга.

По данным торговой площадки, за июнь город продал с аукционов 27 объектов, бывших в госсобственности. Годом ранее в июне реализовали только 9 объектов.

Всего на торги были выставлены 35 лотов, успешно проданы, таким образом, 77% из них, тогда как год назад в том же месяце городу удалось реализовать лишь 33% объектов.

Среди проданных в июне объектов – 10 помещений под стрит-ретейл, шесть аварийных квартир и четыре аварийных здания с земельными участками.

 


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К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
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