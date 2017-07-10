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10.07.2017 15:57

Замглавы Минкомсвязи: Отмена роуминга в РФ — это антисоциально

Идея отменить роуминг в России только кажется позитивной, а на самом деле носит антисоциальный характер, считает замглавы Министерства связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов.

Как сообщает RNS, он пояснил свои слова статистикой. По его словам, доля путешествующих за пределы своего домашнего региона абонентов составляет около 7%, и за них будут платить оставшиеся 93%. Он отметил, что отмена роуминга может привести к росту тарифов на мобильную связь.

«Если мы сейчас всю страну выровняем, то, к сожалению, те регионы, в которых услуги связи стоили исторически дешевле, будут по сути заниматься субсидированием тех регионов, которые по объективным причинам всегда стоили дороже», – также отметил чиновник.

Напомним, на фоне вестей о том, что с 15 июня дня жители Евросоюза больше не будут переплачивать за международные звонки между странами в его пределах, в российских СМИ снова появились новости о возможной отмене роуминга на территории страны и между Россией и Белоруссией.


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Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
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