Замглавы Минкомсвязи: Отмена роуминга в РФ — это антисоциально

Идея отменить роуминг в России только кажется позитивной, а на самом деле носит антисоциальный характер, считает замглавы Министерства связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов.

Как сообщает RNS, он пояснил свои слова статистикой. По его словам, доля путешествующих за пределы своего домашнего региона абонентов составляет около 7%, и за них будут платить оставшиеся 93%. Он отметил, что отмена роуминга может привести к росту тарифов на мобильную связь.

«Если мы сейчас всю страну выровняем, то, к сожалению, те регионы, в которых услуги связи стоили исторически дешевле, будут по сути заниматься субсидированием тех регионов, которые по объективным причинам всегда стоили дороже», – также отметил чиновник.

Напомним, на фоне вестей о том, что с 15 июня дня жители Евросоюза больше не будут переплачивать за международные звонки между странами в его пределах, в российских СМИ снова появились новости о возможной отмене роуминга на территории страны и между Россией и Белоруссией.