«Зенит» пытается уговорить «Спартак» купить Дзюбу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет продать своего лучшего бомбардира сезона 2016/17 – нападающего Артёма Дзюбу.

Как утверждает «Бизнес Online», петербуржцы предлагают игрока московскому «Спартаку», но в руководстве красно-белых не горят желанием возвращать своего воспитанника.

«Зенит» продолжает искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерен избавиться от него уже этим летом. Основным нападающим должен стать Александр Кокорин. Отметим, что в недавнем товарищеском матче против «Аустрии» именно Кокорин вывел команду в статусе капитана.

В сезоне 2016/17 Дзюба сыграл в 26 матчах чемпионата России, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Зенитом» 6 февраля 2015 года. По его условиям игрок присоединялся к команде с 1 июля 2015 года, а его зарплата составляла 3,3 млн евро в год.