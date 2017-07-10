Доктор Комаровский: Дети здоровы, это взрослые - больные

10.07.2017 15:32

Как определить врача-шарлатана, какую роль должны выполнять гомеопаты, нужно ли на самом деле прививаться от кори и что такое "социальная безотцовщина", рассказал интернет-каналу "Фонтанка. Офис" известный педиатр доктор Комаровский.

Справка "Фонтанки": Евгений Комаровский — украинский педиатр, врач высшей категории, автор более десятка книг о детском здоровье, ведущий популярной на украинском телевидении и канале Youtube передачи "Школа доктора Комаровского". Впервые Евгений Комаровский появился на телевидении в 1992 году, дав комментарий об эпидемии дифтерии.

Спустя год вышла его первая книга о вирусном крупе у детей. Вышедшая в 2010 году книга "Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников" стала бестселлером и выдержала три переиздания.