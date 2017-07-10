Центробанк намерен блокировать сайты финансовых пирамид

Банк России обсуждает с Минкомсвязи изменения в закон «О защите информации» и возможность досудебной блокировки сайтов финансовых пирамид. Об этом 10 июля со ссылкой на представителей регулятора сообщает ряд СМИ.

Центробанк планирует собирать адреса сайтов, через которые проводится незаконная финансовая операция, и отправлять их Роскомнадзору. Ведомство, в свою очередь, будет вносить эти ресурсы в черный список. В первую очередь это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг и форекс-дилеров. Но также речь идет о финансовых пирамидах: регулятор хочет иметь возможность самостоятельно блокировать их сайты, зарегистрированные в любой доменной зоне. По словам представителей Банка России, на сегодня на рынке представлена масса организаций без лицензии. Многие из них зарегистрированы за границей.

В конце прошлого года ЦБ уже получил возможность блокировать вредоносные сайты или так называемые «фишинговые» сайты, созданные специально для похищения личных данных пользователя. Соответствующее соглашение было подписано между регулятором и Координационным центром национального домена сети Интернет – администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru. Эти полномочия помогают Центробанку защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников. Теперь ЦБ хочет взяться и за финансовые пирамиды.