Желающим купить у «Зенита» Дриусси придется заплатить 80 млн евро

Стали известны некоторые детали контракта аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси с петербургским футбольным клубом «Зенит». Как сообщает интернет-издание Ole, в соглашении игрока прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.

Кроме того, отмечается, что сам «Зенит» приобрел форварда у «Ривер Плейта» за 15 млн евро. 21-летний аргентинец подписал с петербургской командой соглашение на 4 года.

В сезоне 2016/17 Себастьян Дриусси сыграл в 29 матчах чемпионата Аргентины, в которых забил 17 голов. По итогам 2016-го Дриусси вошел в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.

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