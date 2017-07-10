Уткин: Если бы Смолов нравился хозяину «Зенита» — он уже был бы в Питере

Ситуацию с трансфером нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Зенит» прокомментировал футбольный комментатор Василий Уткин. Эксперт усомнился в правдивости слухов о переезде игрока в Петербург.



«История с покупателем в лице «Зенита»... не похожа на серьезную. Нет, у «Зенита» денег – как у коллекционера фантиков, и в теории может случиться всё, что угодно. Но если бы Смолов нравился хозяину – он уже был бы в Питере (Манчини знает о Смолове меньше, чем о Василии Блаженном, он мужик нелюбознательный). А Сарсания не относился бы к приобретению лучшего нападающего страны по остаточному принципу. Это дразнилка, скорей всего», – написал Уткин в «Фейсбуке» 10 июля.

Кого комментатор назвал «хозяином» «Зенита», он не объяснил.

Ранее сообщалось, что Смолов отказался от перехода в «Зенит». 27-летний футболист намерен попросить владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Один из рассматриваемых Смоловым вариантов — московский «Спартак», который интересуется игроком.