Ангела на Александровской колонне осветили диодами - в 10 раз ярче

Завершены работы по оформлению архитектурно-художественной подсветки статуи ангела на Александрийском столпе на Дворцовой площади.

Как сообщает 10 июля пресс-служба правительства Петербурга, для лучшего освещения памятника на крышах Эрмитажа и Главного штаба установлено 28 светодиодных прожекторов.

Работу выполнил «Ленсвет». На предприятии подчеркивают, что новое оборудование детально подсвечивает скульптуру со всех ракурсов.

«Новые прожекторы создают световой поток в 10 раз мощнее, в отличие от прожекторов, освещавших силуэт ангела ранее. Их общая потребляемая мощность составляет всего 420 Вт», – говорится в сообщении правительства.

Александровская колонна была открыта 30 августа 1834 года. Памятник был за пять лет построен архитектором Огюстом Монферраном по указу императора Николая I в память о победе Александра I над Наполеоном. Монумент стал самой высокой в мире свободностоящей триумфальной колонной.

Столп находится в ведении Государственного Эрмитажа. В начале лета этого года он вошёл в список памятников федерального значения. Соответствующий указ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.