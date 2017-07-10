«Аэрофлот» получил награду «Лидер отрасли» на Airline Strategy Awards 2017 в Лондоне

Российская компания «Аэрофлот» стала первым на отечественном рынке авиаперевозчиком, который удостоился премии Airline Strategy Awards. Организация победила в номинации «Лидер отрасли».

Как сообщает 10 июля пресс-служба ПАО «Аэрофлот», категория, в которой победила компания, была учреждена в этом году впервые, хотя история премии насчитывает уже 15 лет. «Лидер отрасли» вручается топ-менеджменту за успехи в управлении бизнесом и высокие производственные показатели. Награду в Лондоне 9 июля получил заместитель генерального директора по стратегии и альянсам «Аэрофлота» Джорджио Каллегари.

«Первоклассное качество продукта и производственная эффективность, достигнутая за счет цифровизации, позволили крупнейшей российской авиакомпании занять топовые позиции на рынке России и Европы. Будучи европейской авиакомпанией с глобальными амбициями, «Аэрофлот» намерен досрочно реализовать задачу Стратегии-2025 по вхождению в топ-5 европейских и топ-20 глобальных перевозчиков по пассажиропотоку и выручке», – пообещал Каллегари при получении награды.

Премия вручается с 2002 года, она учреждена редакцией журнала Flight Airline Business, в состав жюри входят международные эксперты.

Напомним, на парижском аэрокосмическом салоне в конце июня «Аэрофлот» включили в рейтинг лучших в мире авиаперевозчиков.