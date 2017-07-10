Поставщика техники для Минобороны, МВД и ФСБ банкротят в Петербурге

В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 7 июля поступил иск с требованием о банкротстве производственно-коммерческой фирмы (ПКФ) «Купер». Компания регулярно выполняет госзаказы для Министерства обороны, МВД и ФСБ.

Согласно информации на сайте «Купера», фирма обеспечивает тыловые службы ведомств автомобильными кузовами для монтажа вооружений и военной техники, полевыми банями, прачечными, КПП и жилыми модулями. Комплексы предприятия активно использовались на Северном Кавказе и во время Олимпийских игр в Сочи.

Инициатором банкротства выступает ООО «Гелиос-парк СПб» – поставщик санитарно-технического оборудования. Поводом для конфликта между компаниями стала задолженность по договору поставки почти в 2 млн рублей, которая тянется с 2015 года.

На запрос «Фонтанки» в ПКФ корреспонденту перезвонила юрист «Купера», которая сообщила, что дело пока не принято к рассмотрению судом. В «Гелиос-парке» на звонки не ответили.

ПКФ «Купер» зарегистрирована в 2012 году. Генеральный директор компании – Марк Бингор. По данным системы СПАРК, выручка компании от продажи услуг по российским стандартам бухгалтерского учёта в 2015 году составила 197,4 млн рублей, чистая прибыль — 5,7 миллиона. Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2015 года оценивались в 12,4 млн рублей.

В 2013 году фирма выполнила для Минобороны заказы на поставку на 666 млн рублей, а в 2014 году – на 119 миллионов.