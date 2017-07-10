Защитник Фойт: «Зенит»? Я бы не хотел играть в России

Защитник аргентинского футбольного клуба «Эстудиантес» Хуан Маркос Фойт прокомментировал слухи о своем переходе в петербургский «Зенит» за 10 млн евро.

«Я бы хотел поиграть в Европе. Если получу предложение, которое меня устроит, я поеду туда. Хочу, чтобы в финансовом плане это было выгодное предложение для «Эстудиантеса». «Зенит»? О предложении «Зенита» мне не говорили... На сегодняшний день я бы не стал играть в России», — цитирует Фойта издание El Dia 10 июля.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые согласились заплатить 18 млн евро, прописанные в контракте защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо, для его покупки. Однако, по словам президента бразильской команды Карлоса Аугусто Барроса, деньги на счет еще не поступили.