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10.07.2017 14:43

Nissan в Петербурге перейдет на работу в две смены

Петербургский завод Nissan с октября перейдет на работу в две смены. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба производителя по итогам встречи руководителей компании с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

Как уточняют в Nissan, на заводе в Северной столице также появится около 450 новых рабочих мест. Увеличение объема производства стало возможным благодаря стабилизации автомобильного рынка. Так, в марте был зафиксирован рост рынка легковых и малотоннажных автомобилей на 9,4%, в апреле – на 6,9%, в мае – на 14,7%, а в июне – на 15%, а в целом за первое полугодие автомобильный рынок России показал прирост на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эта же тенденция наблюдается и в объемах продаж автомобилей Nissan, которые в апреле, мае и июне текущего года достигли повышения на 11, 7 и 15% соответственно. Автопроизводитель рассчитывает, что в будущем ситуация будет только улучшаться.

«В 2017 году Nissan ожидает увеличения производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом», – передает пресс-служба слова Хитоши Кавагучи, старшего вице-президента и директора по устойчивому развитию.

Nissan Group работает в России с 2004 года. Продажи компании в 2016 году составили 93 753 автомобиля трех брендов. Из них более 36 тысяч были произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, еще более 40 тысяч машин сошли с конвейеров партнерских заводов в Москве, Тольятти и Ижевске.

Сейчас петербургский завод работает пять дней в неделю в одну смену. В конце 2015 года компания сообщила о сокращении 500 сотрудников из-за снижения продаж более чем на 30%.


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