Медведев утвердил национальный план по борьбе с допингом
Национальный план по борьбе с допингом утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 июля.
Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства, план включает в себя целый комплекс мер: не только правовые и организационные аспекты, но и «создание инновационных методов и информационных технологий предотвращения допинга». Документ предусматривает и взаимодействие с международными спортивными организациями.
Национальный план борьбы с допингом разработан независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством почётного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.
Чтобы отбить желание у спортсменов принимать стимуляторы, чиновники предлагают ввести материальную ответственность — как для самих игроков, так и для их тренеров и врачей. Также у провинившихся планируют изымать призовые деньги.
Справка:
18 июля 2016 года была опубликована первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В ней сообщались итоги расследования допинговых махинаций на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.
Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря. В ней утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали ОИ. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.
После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.