Медведев утвердил национальный план по борьбе с допингом

Национальный план по борьбе с допингом утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 июля.

Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства, план включает в себя целый комплекс мер: не только правовые и организационные аспекты, но и «создание инновационных методов и информационных технологий предотвращения допинга». Документ предусматривает и взаимодействие с международными спортивными организациями.

Национальный план борьбы с допингом разработан независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством почётного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

Чтобы отбить желание у спортсменов принимать стимуляторы, чиновники предлагают ввести материальную ответственность — как для самих игроков, так и для их тренеров и врачей. Также у провинившихся планируют изымать призовые деньги.