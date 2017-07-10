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10.07.2017 14:58
21 Комментариев

Смерть идет по проводам

Гибелью ребенка и уголовным делом отозвалась «Ростелекому» экспансия на рынке кабельного телевидения Петербурга. Монополист поглотил оператора-конкурента, но забыл изучить доставшееся наследство.
Смерть идет по проводам
Коллаж: "Фонтанка"/Олег Харсеев/Коммерсантъ

В Октябрьском суде Петербурга 10 июля начался процесс над сотрудником «Ростелекома». Юрий Ополченный обвиняется в оказании небезопасных услуг с летальным исходом. Полуторогодовалого жильца Прядильного переулка убило током, проникшим в квартиру по незаземленной кабельной сети. Следственному комитету понадобился целый год, чтобы разобраться в запутанной системе обслуживания «Ростелекома».

В мае 2016 года в медцентр «Адмиралтейские верфи» с Прядильного переулка, 8-10, принесли ребенка. Согласно первичным объяснениям родителей, мальчик начал беспричинно задыхаться. Судмедэксперты зафиксировали на теле электрометки, причиной смерти названо поражение техническим электричеством с последующим полнокровием внутренних органов, отеками легких, головного и спинного мозга.

Ребенок одновременно коснулся радиатора отопления и разветвителя кабельного ТВ, на выходе которого имелось напряжение 214 вольт. Кабельная сеть является слаботочной и допускает напряжение 1 вольт.

Ток попал в квартиру по проводам общедомового оборудования «Ростелекома». Установленный в подъезде широкополосный усилитель «Планар» не был заземлен. В кабельную сеть опасное напряжение попало из соседней квартиры из-за близко расположенных проводки электрических сетей (220В) и слаботочных.

Изначально дело расследовалось по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», но в марте 2017-го было переквалифицировано на 238-ю «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Еще через два месяца обвинение предъявили сотруднику «Ростелекома» Юрию Ополченному.

Прокладка проводов и настройка оборудования в Прядильном переулке проводились оператором «ТКТ» по проекту, утвержденному еще в 2004 году. Он обязательно предусматривал подключение к заземлению. Дом 8-10 не был снабжен этой системой, и специалисты «ТКТ» должны были установить ее при строительстве сети кабельного телевидения (СКТ).

В 2013 году «Ростелеком» поглотил «ТКТ» и стал не только получателем абонентской платы, но и на основании универсального правопреемства – ответственным за безопасность услуг телетрансляции. 50-летний Юрий Ополченный работал в «Ростелекоме» с 2001 года. Начинал антеннщиком, продолжил мастером и инженером, с 2013 года возглавил участок эксплуатации ТВ-сети. После поглощения «ТКТ» в сферу его ответственности вошел и Прядильный.

Принцип текущего обслуживания у «Ростелекома» такой: заявка от абонента поступает в колл-центр, расположенный в Череповце, и переправляется через компьютерную программу начальнику участка (в данном случае – Ополченному). Он анализирует претензию и направляет техников. При закрытии заявки информация возвращается в колл-центр, откуда связываются с абонентом. Приемка работ, как подтвердили допрошенные сотрудники «Ростелекома», никем не осуществляется, акты не составляются, а только отчет в электронном виде. В «Ростелекоме» есть группа контроля качества, но она задействована только после плановых профилактических работ, да и то выборочно, а ремонтные работы оцениваются визуально. Специальные проверки не проводятся, а начальник участка осуществляет контроль только в системе мониторинга – восстановлен сигнал или нет. Начальник центра технической эксплуатации ТВ-сети «Ростелекома» Смирнов уверял, что все сотрудники мотивированы на качественное выполнение работ, так как при поступлении повторной заявки с той же проблемой работник будет депремирован.

Тем не менее техник участка Ершов показал, что при обслуживании линейных сетей менял усилитель на исправный, включал его в розетку, и более ничего. Техник Гег сообщил, что подключал новое оборудование к заземлению только в том случае, если старое было заземлено. При этом, по мнению следствия, работники «Ростелекома» при выезде на место обязаны были проверять сеть на предмет накопления или наличия постороннего напряжения, не говоря уже о принципе правопреемства – не знать, что в Прядильном отсутствует система заземления, в «Ростелекоме» не могли.

Ополченный подтвердил, что доставшуюся в наследство СКТ на соответствие правилам безопасности жизни и здоровья потребителей он не изучал, но уточнил, что и к проекту 2004 года отношения не имел. У него в подчинении 18 человек, в зоне ответственности – 2416 домов. Например, с 1 июля 2015-го по 25 февраля 2016 года его участком выполнена 8081 заявка, планово-профилактические работы проведены в 382 домах, и проверить с выходом на место такой объем работ ни один человек не в состоянии. Ополченный также вспомнил, что его подразделением проводились планово-профилактические работы в Прядильном в январе – феврале 2016 года, то есть за три месяца до трагедии, но он лично не выезжал, а контролировал дистанционно, по компьютеру из рабочего кабинета.

Но СК решил, что действия представителя «Ростелекома» состоят в прямой причинно-следственной связи с трагедией, так как «предотвращение последствий обеспечивается надлежащим оказанием услуги». По версии следствия, организация нарушила законы о защите прав потребителей и о связи. Иск о компенсации морального вреда подан также к Северо-Западному «Ростелекому». Ответчиком выступает директор Андрей Балаценко.

10 июля в Октябрьском суде состоялось предварительное слушание по делу Ополченного. Его адвокат заявила ходатайство об исключении из перечня доказательств нескольких документов и попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Обвинение защита считает надуманным. Суд отказал в ходатайстве. Первых свидетелей по делу он допросит 19 июля.

К платному ТВ «Ростелекома» подключены около 9,5 млн подписчиков. Это второй по абонентской сети оператор страны (после «Триколор ТВ»), но с наибольшим ростом аудитории.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (21)
Modest
10 июля 2017 г. 17:40
У нас три оператора в доме, на лестничных площадках из их проводов затейливое макраме связано. Порядка нет, как и во всем остальном.
Buka
10 июля 2017 г. 17:32
korolnik: не поверите — балкон общедомовое имущество (если правильно помню — как-то объясняли по ТВ). Т.е. если незаконное остекление упадет, то да, вы виноваты.
djkey
10 июля 2017 г. 17:30
funtanka: спорно. Сосед по дурости взял и подал напряжение, и он не при делах? Сосед нарушил специально или нет правила эксплуатации оборудования.
funtanka
10 июля 2017 г. 17:20
korolnik: при том, что он ответственный за этот дом. То, что у него 2000+ таких домов — никого не волнует, нечего было устраиваться на такую работу.
korolnik
10 июля 2017 г. 17:09
Странно, при чём здесь этот бедный инженер? Если с моего балкона падает сосулька и убивает человека, то сидеть буду я. Если у моего автомобиля на ходу оторвалось колесо и погибли люди, то виноват я, а не автомеханик, поскольку не слежу за своим имуществом. Так что в данном случае претензии к соседям как владельцам причины трагедии. Но с соседей, видимо, хрен получишь, а РТ крупная фирма, с неё хочется что-то выдоить.
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