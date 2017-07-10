Сто тысяч бутылок поддельной водки изъято в Петербурге и Ленобласти

Полицейские совместно с ФСБ, Росгвардией и Росалкогольрегулированием выявили производство в Северной столице и Ленобласти контрафактного алкоголя в промышленных масштабах.

Как сообщает 10 июля пресс-служба МВД России, в ходе рейдов из незаконного оборота было изъято 100 тысяч бутылок фальсифицированной водки под маркой известного отечественного производителя. Кроме того, правоохранители нашли более 2 тысяч литров поддельной спиртовой настойки, 4 тысячи литров спирта, около 300 тысяч федеральных специальных и акцизных марок с признаками подделки.

Алкоголь отправлен на экспертизу. Пресечена деятельность группы подозреваемых. Сейчас правоохранители устанавливают каналы сбыта контрафакта.