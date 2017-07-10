В Петербурге экс-начальницу почты будут судить за фальшивые деньги

Бывшая сотрудница Почты России, осужденная условно за мошенничество с деньгами пенсионеров, может сесть в тюрьму из-за нескольких фальшивых купюр достоинством в 500 рублей. Дело передано в Смольнинский районный суд Петербурга.

Как сообщает горпрокуратура 10 июля, женщина обвиняется в том, что пыталась расплатиться в магазине поддельными деньгами еще в ноябре 2015 года — всего у нее было три с половиной тысячи рублей. Примерно в то же время она, будучи начальником отделения связи ФГУП «Почта России», повадилась снимать деньги со счетов пенсионеров. От ее действий успели пострадать восемь человек, а общая сумма похищенного достигла 2 миллионов рублей. За «ведомственное» мошенничество сотрудница почты в декабре 2016 года была осуждена на три года условно с испытательным сроков на 5 лет.

Новое уголовное дело будет рассмотрено в том же Смольнинском районном суде, и теперь срок женщины может стать реальным.