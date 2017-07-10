В Париже ливень затопил метро
Ливень во французской столице в воскресенье, 9 июля, побил рекорд по количеству осадков. Потоки воды затопили подземку, несколько станций были закрыты до утра 10 июля.
Как сообщается на сайте Meteo France, количество осадков к вечеру воскресенья достигло 49,2 мм в час. Для Парижа это стало абсолютным рекордом — предыдущий был зафиксирован в 1995 году. Как сообщает Франс Пресс, потоки воды затопили больше десятка станций метро. Сотрудникам метро пришлось остановить движение на второй линии парижской подземки, от станции "Барбес — Рошешуар" до "Пер-Лашез". Все вестибюли были открыты лишь к 11 утра понедельника.
Напомним, 30 июня мощный ливень обрушился и на российскую столицу — ущерб от него составил порядка 29 млн рублей, от удара молнии погиб мужчина. Тогда в Москве выпало 90% от месячной нормы осадков. В тот же день дождь затопил подземные переходы и улицы в Берлине.
🔵⛈#MÉTÉO : Au moins 13 stations de #métro ont dû être fermées par la #RATP en raison des intempéries en cours à #Paris (📸@leroy_thomas). pic.twitter.com/KnB9jqjQPE— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) July 9, 2017
Le pass NAVIGO n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir ! #inondation #metro #Paris pic.twitter.com/5zqbw941C9— Thomas Ménagé (@Thomas_Mng) July 9, 2017
Le métro à Paris c'est Titanic : "Les femmes et les enfants d'abord" #orage #Inondation pic.twitter.com/MNdAMejQ56— Nicolas Cuadrado (@CuadradoNicolas) July 9, 2017