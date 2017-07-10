В Париже ливень затопил метро

Ливень во французской столице в воскресенье, 9 июля, побил рекорд по количеству осадков. Потоки воды затопили подземку, несколько станций были закрыты до утра 10 июля.

Как сообщается на сайте Meteo France, количество осадков к вечеру воскресенья достигло 49,2 мм в час. Для Парижа это стало абсолютным рекордом — предыдущий был зафиксирован в 1995 году. Как сообщает Франс Пресс, потоки воды затопили больше десятка станций метро. Сотрудникам метро пришлось остановить движение на второй линии парижской подземки, от станции "Барбес — Рошешуар" до "Пер-Лашез". Все вестибюли были открыты лишь к 11 утра понедельника.

Напомним, 30 июня мощный ливень обрушился и на российскую столицу — ущерб от него составил порядка 29 млн рублей, от удара молнии погиб мужчина. Тогда в Москве выпало 90% от месячной нормы осадков. В тот же день дождь затопил подземные переходы и улицы в Берлине.

Le pass NAVIGO n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir ! #inondation #metro #Paris pic.twitter.com/5zqbw941C9 — Thomas Ménagé (@Thomas_Mng) July 9, 2017