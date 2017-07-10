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11.07.2017 00:01

КС решит, кто заплатит за переоценку кадастра

Кто должен платить за переоценку кадастровой стоимости земли, решит Конституционный суд (КС). Во вторник, 11 июля, он рассмотрит дело россиян, которым пришлось нести издержки по выигранным кадастровым делам.

Об этом журналистам сообщила пресс-служба суда. Заявители по делу – жительница Воронежской области Наталья Слободяник и бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» из Дагестана.

Как следует из материалов, Слободяник и администрация центра оспаривали в судах кадастровую стоимость своих земельных участков. Она показалось им завышенной, и служители Фемиды с ними согласились. Несмотря на это, обоим авторам заявлений в КС пришлось оплатить судебные издержки по выигранным делам – 60 и 66,5 тысячи рублей, соответственно. Кроме того, им никто не возместил стоимость экспертизы, которая составила 18 и 10 тысяч рублей.

Заявители считают ситуацию неконституционной. Они обжаловали статью 110 Арбитражного процессуального кодекса и ряд статей Кодекса административного судопроизводства, которыми руководствовались судьи. С точки зрения Слободяник и Российского сельскохозяйственного центра, эти нормы нарушают их права, ставят в неравное положение с органами публичной власти.

Так ли это, КС выяснит на заседании 11 июля. Судьи выслушают точку зрения авторов жалобы, а также противоположной стороны – органов, принявших и подписавших закон. Решение по делу будет вынесено позже и провозглашено публично. Как правило, процедура занимает несколько недель.

Напомним, российские суды захлестнуло тысячами кадастровых споров в 2012 – 2013 годах, после того как Росреестр провёл массовую переоценку кадастровой стоимости земли. В Петербурге в таких делах фигурировали автозаводы Toyota и Hyundai, Кировский завод, «Адмиралтейские верфи» и осуществляющее намыв на Васильевском острове ЗАО «Терра Нова». В 2015-м Верховному суду даже пришлось выступить с обобщением практики по кадастровому вопросу.


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