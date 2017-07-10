Еще
14:34 10.07.2017
Пришлите свою новость!
14:33
В Париже ливень затопил метро
14:19
На Крымском мосту начали класть первый асфальт
14:08
Сто тысяч бутылок поддельной водки изъято в Петербурге и Ленобласти
14:04
В Петербурге экс-начальницу почты будут судить за фальшивые деньги
13:48
Nota Bene: Как самое унылое кладбище Петербурга стало престижным
13:43
Мантуров прокладывает российским конфетам дорогу в Бахрейн
13:27
Путин одобрил нейрокепку для водителей
13:23
«Адмиралтейские верфи» купят за 279 млн кран для ледокола «Иван Папанин»
13:16
ФСО закрыла воздух над Валаамом из-за vip-праздника
13:06
В Петербурге достигли пятилетнего минимума по вводу бизнес-центров
13:05
Смольный запретил благотворительность в метро
12:51
«ЦветТорг-Опт» дважды оштрафован за шестерых нелегалов
12:50
Губернатор Петербурга ушел в отпуск на 10 дней
12:44
Финскую визу сделают за три недели
12:38
Сайт ЕГРЮЛ продолжит «падать» ещё сутки
12:25
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Югра» не позднее 24 июля
12:07
Сервисная компания по безналу банкротит петербургского перевозчика «ТранКо»
12:00
Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга
11:45
Трамп: Комиссия по кибербезопасности с Россией? Невозможно
11:34
Несколько машин сгорело в Петербурге, в том числе на КАД
11:19
Сайт ЕГРЮЛ недоступен пользователям
11:10
В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
10:57
Электрички между Сосново и Петербургом опаздывают на час-полтора
10:43
Ладожский мост разведут ради яхты Мордашова, если будет не слишком жарко
10:32
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
10:25
На КАД выросла многокилометровая пробка
10:21
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30
10:13
«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
10:07
Французы-байдарочники нарушили границу между Финляндией и Россией
10:01
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
09:54
У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках
09:46
Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
09:38
В Грузино встали электрички
09:34
Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека
09:20
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
09:12
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
09:04
Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов
08:56
Песков: Рассуждения The New York Times о стычке Путина и Трампа абсурдны
08:48
Неизвестный обещал взорвать Жилкомсервис Приморского района
08:38
Из окна в центре Петербурга выпал мужчина
08:29
СМИ: ЦБ хочет ограничить автоперевод с карт «Мир»
08:13
Пять человек погибли в ДТП на Мурманском шоссе
08:05
Фонд имущества продаст с аукциона арочные фермы Володарского моста
07:51
В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
07:46
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
00:16
В ГИБДД Петербурга уже третий врио начальника управления
09/07
Илья Ковальчук продлил контракт со СКА
09/07
«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»
09/07
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
09/07
У инженера в Порошкино украли четверть миллиона евро
09/07
Квята оштрафовали за аварию на Гран-при Австрии
09/07
Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России
09/07
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
09/07
В Москве снова задержали сторонников Навального
09/07
Volvo отправил Hyundai в ограждение на Обуховской Обороны
09/07
Филиппинским морякам в Финляндии платят в шесть раз меньше, чем местным
09/07
В Ираке объявили об освобождении Мосула от ИГ
09/07
Что сделал Носик для Рунета. В одной картинке
09/07
Москалькова передала информацию о казнях в Чечне Путину
09/07
Алтайский спортсмен Крайтор выиграл Кубок России по SUP-серфингу
09/07
Днем в понедельник разведут Ладожский мост
09/07
Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище
09/07
Трамп: Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией
09/07
СМИ: Миллиардеру Михальченко могут предъявить организацию преступного сообщества
09/07
Камер на финских дорогах станет в два раза больше
09/07
В Удельном парке 50 человек боролись с "полицейским произволом"
09/07
"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге
09/07
Молния ударила тренера «Кубани» во время матча
09/07
Мединский призвал журналистов не относиться к себе слишком серьезно
09/07
Власти Чечни назвали статью о массовом убийстве задержанных в республике ложью
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.07.2017 14:19

На Крымском мосту начали класть первый асфальт

Дорожники уложили первый асфальтобетон на четырех готовых пролетах Крымского моста на острове Тузла.  

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, это более 200 метров покрытия толщиной 6 см, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Они составят нижний слой дорожного покрытия. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части переправы будут полностью готовы.

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума, который делает покрытие более прочным, долговечным и устойчивым к деформациям и трещинам.

Рядом со стройплощадкой на Таманском полуострове работает мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Такой же комплекс будет развернут на керченском берегу.

Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное, общей толщиной 11 см (на участках сопряжения по берегам Керченского пролива дорожное покрытие трехслойное). Полимер-битумное вяжущее присутствует в каждом слое: в нижнем – из плотного полимерасфальтобетона, в верхнем – щебеночно-мастичное. Асфальтобетонные смеси содержат исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный совет смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, срок службы и водостойкость покрытия.

 

На Крымском мосту начали класть первый асфальт


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Billy’s Band
10.07.2017 12:59

Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»

Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01

«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Крымском мосту начали класть первый асфальт
ФСО закрыла воздух над Валаамом из-за vip-праздника
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
В Ираке объявили об освобождении Мосула от ИГ
«Я вижу историзм фигуры Глазунова»
Сенатор Лахова: Против России применяется «климатическое оружие»
Истина в ребре
Индульгенция для психиатров — пациенты без права на врачебную тайну
Хулители Юстиниана у параши
Полмиллиона за ужин в Сокосе
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Даниил Гранин: «Цель у меня - остаться самим собой»
«Казалось, он вечный»
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня

Сергей Михайличенко

«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»

Новости компаний
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.