На Крымском мосту начали класть первый асфальт

Дорожники уложили первый асфальтобетон на четырех готовых пролетах Крымского моста на острове Тузла.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, это более 200 метров покрытия толщиной 6 см, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Они составят нижний слой дорожного покрытия. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части переправы будут полностью готовы.

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума, который делает покрытие более прочным, долговечным и устойчивым к деформациям и трещинам.

Рядом со стройплощадкой на Таманском полуострове работает мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Такой же комплекс будет развернут на керченском берегу.

Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное, общей толщиной 11 см (на участках сопряжения по берегам Керченского пролива дорожное покрытие трехслойное). Полимер-битумное вяжущее присутствует в каждом слое: в нижнем – из плотного полимерасфальтобетона, в верхнем – щебеночно-мастичное. Асфальтобетонные смеси содержат исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный совет смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, срок службы и водостойкость покрытия.