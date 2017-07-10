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Новости компаний
10.07.2017 13:48
Nota Bene: Как самое унылое кладбище Петербурга стало престижным

Nota Bene: Как самое унылое кладбище Петербурга стало престижным

В этот день стоит вспомнить о том, что время не только уничижает, но и возвеличивает, в том числе - кладбища. 10 июля 1848 года на Волковском кладбище хоронили знаменитого критика Виссариона Григорьевича Белинского, но речь пойдет не только о нём.

Волковское кладбище тогда было кладбищем бедным и крайне неблагоустроенным. Не было даже нормальной системы дорожек и аллей. И, что важно, практически не существовало нормального дренажа. Чтобы как-то перемещаться по кладбищу, на раскисшую, болотистую почву укладывали чурбаки, а поверх них — толстые доски, которые назывались «мостками». Вот люди и ходили по этим мосткам, которые часто носили имена нарицательные, в зависимости от того, кто был рядом похоронен. Еще более печальным было то, что уровень грунтовых вод очень часто поднимался. Так случилось и во время похорон Белинского — когда друзья принесли гроб с телом критика к могиле, она уже была почти наполовину заполнена водой. Прощание было не слишком долгим — бросили по символическому кому земли, и рабочие быстро стали засыпать могилу. 

Через тринадцать лет там похоронили и другого известного критика — Николая Добролюбова. А в 1868 году пришла печальная очередь Дмитрия Писарева. Все эти годы люди ходили по кладбищу по «мосткам». 

В 1883 году скончался в Париже Иван Тургенев, который завещал себя похоронить на Волковском кладбище, рядом с Белинским. Но могила Белинского уже здорово просела, превратившись в настоящее болото, и Тургенева похоронили несколько поодаль. Были уложены новые мостки. И вот теперь желающие проститься с великим писателем стали называть эту часть кладбища «литераторскими мостками». 

Постепенно этот участок стал местом последнего упокоения известных литераторов и учёных. Были сделаны дорожки, проложен дренаж, мостки убрали, хотя и поныне после дождей на дорожках остаются лужи. 

В 30-е годы ХХ века «Литераторские мостки» приобрели статус музея-некрополя. Так одно из самых бедных и заброшенных мест Петербурга стало одним из самых престижных. Мирская слава проходит, слов нет, — но иногда она и приходит тоже. Даже к таким скорбным местам.

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