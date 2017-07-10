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10.07.2017 13:43

Мантуров прокладывает российским конфетам дорогу в Бахрейн

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассчитывает на продвижение российских конфет в Королевстве Бахрейн.

Как сообщает RNS, для этого он 10 июля угостил министра промышленности, торговли и туризма Бахрейна Зайеда Бен Рашида Аль-Зайяни, который приехал в Екатеринбург на международную промышленную выставку «Иннопром».

«Надеюсь, вам понравились российские конфеты, которые передали Вам от моего имени. Россия всегда славилась своими кондитерскими изделиями. Рассчитываем продвинуть их на рынок вашей страны. Буду признателен за поддержку в этом вопросе», — сказал Мантуров.


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