«Адмиралтейские верфи» купят за 279 млн кран для ледокола «Иван Папанин»

Петербургские судостроители 10 июля разместили заказ на поставку крана-манипулятора для уникального патрульного ледокола «Иван Папанин», который отправится в воды Арктики через 3 года. Стоимость оборудования составит 279 млн рублей.

Согласно техзаданию «Адмиралтейских верфей», на которых строится корабль, грузоподъемность гидравлического крана в порту при вылете стрелы в 13 метров составит не менее 29 тонн, а максимальный вылет стрелы – не менее 20 метров. В сложенном положении подъемник будет не длиннее 4 метров.

Кран должен поворачиваться на 360 градусов и работать в поистине экстремальных условиях – при «неограниченном» диапазоне температур, мощном ветре, крене и 4-балльных волнах. Для крановщика должна быть обустроена обогреваемая кабина со стеклоочистителем.

С помощью крана ледокол будет разгружаться и загружаться в порту, поднимать 20- и 40-футовые контейнеры и перегружать груз прямо в море с судна на судно.

Манипулятор должны доставить на верфи в промежутке между четвертым кварталом 2018 года и четвертым кварталом 2020-го. Его провезут по улицам Северной столицы автотранспортом.

Напомним, ледокол «Иван Папанин» заложили на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2017 года. Новейший многофункциональный корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов и буксировки в порт задержанных судов. Кроме того, в функционал корабля входит самостоятельное нанесение артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям. Ожидается, что на боевое дежурство «Иван Папанин» выйдет после 2020 года.