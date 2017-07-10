ФСО закрыла воздух над Валаамом из-за vip-праздника

Высокопоставленных гостей ждут на Валааме. Чтобы совершить богослужение на престольный праздник, на остров уже прилетел патриарх Кирилл.

Как стало известно «Фонтанке», воздух над островом и вокруг него с 9 июля закрыт для частных вертолетов. Воспользоваться воздушным транспортом могут только сотрудники чрезвычайных служб. Это связано с приездом высокопоставленных персон на церковный праздник, который состоится 11 июля.

10 июля, как сообщает пресс-служба Московского патриархата, на Валаам прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он планирует посетить Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, где возглавит заседание патриаршего попечительского совета по восстановлению Валаамской обители.

А в ночь на 11 июля предстоятель возглавит всенощное бдение в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских, чей день памяти РПЦ отмечает во вторник. Утром патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе.

Участие главы РПЦ в праздновании дня Сергия и Германа Валаамских уже традиционно. Год назад он также прилетел на остров для освящения скульптурного изображения Валаамской иконы Божией Матери. Тогда же на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе присутствовал и президент Владимир Путин. Как говорят, в 2017 году он также решил последовать сложившейся традиции.

Из-за праздника и его гостей воздух над Валаамом будет закрыт до 13 – 18 июля (по разным данным).