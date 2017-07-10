В Петербурге достигли пятилетнего минимума по вводу бизнес-центров

Объем ввода на офисном рынке Санкт-Петербурга во 2-м квартале 2017 года достиг минимума; годовой результат станет рекордно низким за пять лет, сообщили «Фонтанке» 10 июля в аналитической компании JLL.

По оценке экспертов, объем ввода качественных бизнес-центров во 2-м квартале 2017 года оказался минимальным за всю современную историю рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга и составил лишь 3,1 тыс. кв. м.

За прошедшие три месяца была окончена реконструкция бизнес-центра Nevka на Выборгской набережной, тогда как сроки ввода других анонсированных на 2-й квартал офисных объектов были перенесены на 2-е полугодие. Таким образом, за январь – июнь на рынок вышло 27 тыс. кв. м, что на 73% ниже показателя 1-го полугодия 2016 года.

До конца 2017 года заявлен ввод еще около 125 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости; в результате совокупный результат 2017 года сократится на 29% по сравнению с прошлогодним уровнем и станет рекордно низким за последние пять лет.

По данным Knight Frank Saint-Petersburg, в Петербурге сегодня наблюдается около 6% вакантных площадей в бизнес-центрах, и рынок офисных локаций постепенно становится дефицитным. Так, по словам гендиректора аналитической компании Николая Пашкова, арендатору, которому нужно 5 – 10 тысяч кв. метров, уже очень сложно найти подходящее место. Однако на темпах строительства офисов это не сказывается: строить бизнес-центры на открытый рынок, без якорного арендатора, невыгодно, хотя есть и пятна, и разрешения на строительство. Такой статус-кво сохранится, пока не начнут расти арендные ставки; только их рост сделает создание новых офисных центров выгодным, говорят игроки рынка.