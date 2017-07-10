Смольный запретил благотворительность в метро

Смольный дал однозначный ответ на вопрос: давать или не давать. Проявлять милосердие в финансовом эквиваленте под землей в Петербурге больше нельзя.

Информация о внесении изменений в правила пользования городским метрополитеном появилась в СМИ 10 июля. На сайте Смольного новое распоряжение комитета по транспорту датировано 6 июля.

Согласно документу, заниматься благотворительной деятельностью на просторах подземки без письменного разрешения теперь запрещено. Милостыню в метро приравняли к рекламной и иной деятельности, связанной с получением дохода.

Распоряжение подписано исполняющей обязанности председателя комитета Еленой Осинцевой. Контроль за выполнением требования она оставила за собой. Документ вступил в силу.