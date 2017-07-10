Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»

Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.

Перед гостями фестиваля выступили ведущие джазовые коллективы Петербурга: знаменитые Billy’s Band и уже полюбившиеся многим Canal Street Band. Для посетителей работали фуд-траки, детей развлекали аниматоры, а взрослые могли сыграть в мини-гольф.

Фонтан в Riverside создан по дизайнерскому проекту ландшафтного бюро «Нескучный сад» с использованием оригинальных архитектурных элементов, похожих на парусники. По вечерам фонтан и паруса подсвечиваются разными цветами, что создает приятную атмосферу для прогулок и отдыха.

Фонтан в Riverside

Отметим, что в состав квартала высокого класса «Riverside» входят 8 жилых зданий: 3 центральных дома образуют греческую букву «Омега», которую обрамляют пять 20-этажных башен, образуя полукруг. Setl City завершила строительство жилой части ЖК весной 2016 года. Из окон каждого корпуса открываются захватывающие виды на речную акваторию, зеленые пространства Каменного острова и Петроградской стороны. Квартал оснащен развитой инфраструктурой — построен и уже работает детский сад на 140 мест с бассейном, крытая автостоянка на 1337 мест.

Фонтан на территории ЖК «Riverside» – второй из фонтанов, самостоятельно построенных Setl City. В июне на площади Европы в квартале «Лондон» в Кудрово заработал «английский» фонтан, выполненный в стилистике Трафальгарской площади. Гости праздника приняли участие в мастер-классах и конкурсах, сфотографировались на фоне лондонской красной будки и двухэтажного автобуса. Всего на мероприятии побывали 2 тысячи человек.

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