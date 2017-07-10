«ЦветТорг-Опт» дважды оштрафован за шестерых нелегалов

Крупнейшую петербургскую компанию по продаже цветов дважды заставят заплатить за шесть грузчиков-мигрантов.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 10 июля, помимо штрафа, который придется заплатить генеральному директору, раскошелиться придется и самой фирме. В отношении юрлица были составлены шесть протоколов по статье 18.15, часть 4 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина на территории РФ). В результате «ЦветТорг-Опт» заплатит за каждого иностранного гражданина по полмиллиона рублей – то есть всего 3 млн.

Шестерых грузчиков-иностранцев без официально оформленных патентов на работу нашли в компании во время прокурорской проверки в конце весны. Прокуратура привлекла генерального директора компании к административной ответственности в виде штрафа – по 35 тысяч рублей за каждого нелегала.