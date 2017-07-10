Губернатор Петербурга ушел в отпуск на 10 дней

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск на 10 дней. Об этом в твиттере сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

«Губернатор Г. Полтавченко с сегодняшнего дня находится в отпуске до 20.07», – написал Кибитов в своем микроблоге. Замещать на время отпуска главу города будет вице-губернатор Александр Говорунов.

Отметим, что предыдущий двухнедельный отпуск Полтавченко брал в феврале. Тогда политологи прогнозировали, что губернатор может не вернуться на свое рабочее место.