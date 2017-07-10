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10.07.2017 12:50

Губернатор Петербурга ушел в отпуск на 10 дней

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск на 10 дней. Об этом в твиттере сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

«Губернатор Г. Полтавченко с сегодняшнего дня находится в отпуске до 20.07», – написал  Кибитов в своем микроблоге. Замещать на время отпуска главу города будет вице-губернатор Александр Говорунов.

Отметим, что предыдущий двухнедельный отпуск Полтавченко брал в феврале. Тогда политологи прогнозировали, что губернатор может не вернуться на свое рабочее место.


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