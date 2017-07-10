Строительство типовых этажей MASTER Серебристый бульвар 19 начнется в августе

MASTER девелопмент продолжает возведение жилого комплекса бизнес-класса в Приморском районе.

Так, по состоянию на 03.07 практически завершены работы с подземной частью дома, ведутся работы по гидроизоляции паркинга жилого дома, и работы по обратной засыпке пазух.

MASTER девелопмент

На данный момент строительство ведется на уровне 2-го этажа, где располагаются коммерческие помещения. Ведется частичная заливка плиты перекрытия в отметке +5,5 метров. Строительство типовых жилых этажей начнется через месяц.

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании с подземной парковкой разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

MASTER девелопмент

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