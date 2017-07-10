Сайт ЕГРЮЛ продолжит «падать» ещё сутки

Интернет-портал Единого госреестра юрлиц вместе с другими сайтами налоговиков до 11 июля будут работать с перебоями.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Сайт ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru остается недоступен с утра 10 июля. В ФНС сообщили, что «нестабильная работа» интерактивных сервисов ведомства связана с оптимизацией ресурсов.

В числе сервисов, которые могут перестать работать, – «Получение сведений из ЕГРЮЛ», «Федеральная информационная адресная система», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Работы по оптимизации начались ещё 8 июля и продлятся до 11-го числа.

ФНС приносит свои извинения за неудобства.