АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Югра» не позднее 24 июля
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет делать выплаты клиентам рухнувшего банка «Югра» не позднее 24 июля. Проблемы кредитной организации признаны страховым случаем.
Как сообщает пресс-служба АСВ 10 июля, агентство заранее опубликует и разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления можно будет подавать до дня окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, в том числе для предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По вкладу в инвалюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года. Для ускорения процесса АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 17 июля 2017 года.
Напомним, Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» на три месяца. Кроме того, ЦБ РФ на полгода возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком в связи с его «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».
Справка:
Банк «Югра» создан в 1990 году и занимает 30-е место в России по активам. Главным акционером банка является Алексей Хотин (110-е место в списке Forbes), который с начала 2017 года безвозмездно вложил в «Югру» 25 миллиардов рублей.
По итогам 2016 года банк «Югра» стал лидером по убыткам, они составили более 32 миллиардов рублей. С октября 2016 года в банке действовало ограничение на привлечение новых вкладов.
В Петербурге расположено 8 офисов банка.