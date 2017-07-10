Сервисная компания по безналу банкротит петербургского перевозчика «ТранКо»

Смоленская компания «Е100 Онлайн» подала иск о банкротстве грузоперевозчика «ТранКо». В этом году ответчик уже пытался уводить средства от приставов.

Информация об иске появилась на сайте арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти на выходных.

Предприятие-истец обеспечивает сервис по международным безналичным операциям для транспортных и логистических компаний.

ООО «ТранКо» является крупным перевозчиком, его парк насчитывает около 200 единиц техники. По данным СПАРК, выручка за 2015 год (последние доступные данные) по российским стандартам бухгалтерского учета превысила миллиард рублей, при этом чистая прибыль составила лишь 13 млн.

Проблемы у «ТранКо» появились еще в начале года. Тогда перевозчик из Петербурга накопил задолженность перед кредиторами порядка 3 млн рублей. Городские приставы арестовали грузовик компании, после чего три кредитора получили 1,4 млн рублей. «ТранКо» открыло еще один счет, однако УФССП по Петербургу обнаружило его и списало оставшуюся сумму.