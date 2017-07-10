Открыты продажи в 4 корпусе ЖК «Приневский»

ГК «ЦДС» открыла продажи в четвертом корпусе ЖК «Приневский». Дом рассчитан на 835 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года.

Четвертый корпусотносится к третьей очереди строительства ЖК «Приневский» и будет расположен в центре нового квартала. Рядом с ним разместятся школа на 1375 детей, а также наземный многоярусный паркинг на 300 машиномест.

Покупателям предлагаются студии площадью от 22,8 кв.м, однокомнатные квартиры от 28,9 кв. м и двухкомнатные от 55,8 кв.м. Всего в доме предусмотрено 835 квартир общей площадью 33273 кв.м.

«Новый корпус обладает разнообразными видовыми характеристиками, – говорит руководитель отдела продаж ГК «ЦДС» Дмитрий Сидоренко. – Например, из квартир, расположенных на верхних этажах секций 1, 4 и 5 можно любоваться видом на Неву, а из квартир, выходящих окнами во двор, будет видна школа, что даст родителям возможность присматривать за своими детьми».

ЖК «Приневский»

Ввод четвертого корпуса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года. Продажи осуществляются по договору долевого участия, в рамках 214-ФЗ.

ЖК «Приневский»— проект комплексного освоения территорий, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части исторически сложившегося Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает в себя восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни: детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника, сформированы прогулочные дорожки. Предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

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