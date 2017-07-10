Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга

Русфонд запустил новый фандрайзинговый проект – благотворительную лотерею «Русфонд.Мечта» в пользу Национального регистра доноров костного мозга. Акцию уже поддержали известные российские актеры и музыканты.

Строительство Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Русфонд ведет с 2013 года, объединив региональные базы и придав ускорение их росту. Сейчас в российском регистре 71 тыс. потенциальных доноров. Но его нужно расширять: чем больше доноров, тем больше шансов подобрать генетически совместимого донора для человека, которому не выжить без трансплантации здорового костного мозга. Типирование одного донора пока обходится в 14 тыс. руб. Все средства, собранные в ходе благотворительной лотереи, Русфонд направит на типирование новых доноров и на поддержку региональных фондов-партнеров.

Лотерея «Русфонд.Мечта» стартовал 7 июля. Главные призы – встречи со знаменитостями. Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт dreame.one, выбрать лот – встречу со звездой – и, пожертвовав 500 рублей, получить билет. Количество пожертвований неограниченно. Более того, можно участвовать в нескольких розыгрышах одновременно. Победитель определяется путем случайной выборки. Звездные участники также подготовили специальные подарки.

Сейчас на сайте разыгрывается пять лотов. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные проведут для победителя персональную экскурсию по цирку. Певец Филипп Киркоров пригласит обладателя выигрышного билета на свой концерт и угостит чаем в гримерке. Актер Сергей Безруков покажет закулисье Московского Губернского театра и подарит победителю билет на свой спектакль. Телеведущая Оксана Федорова составит победителю компанию на церемонии вручения премии «Прорыв года-2017», учрежденной журналом Moda Topical. Илья Лагутенко пригласит победителя на пятый, юбилейный, музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке 4–6 августа.

Фото: https://rdkm.rusfond.ru/registr_stat#text

Каждый месяц к акции будут присоединяться новые звезды. Не исключено, что в августе в их числе окажется исполнитель или актер, о встрече с которым вы всегда мечтали.