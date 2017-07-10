Еще
14:35 10.07.2017
Пришлите свою новость!
14:33
В Париже ливень затопил метро
14:19
На Крымском мосту начали класть первый асфальт
14:08
Сто тысяч бутылок поддельной водки изъято в Петербурге и Ленобласти
14:04
В Петербурге экс-начальницу почты будут судить за фальшивые деньги
13:48
Nota Bene: Как самое унылое кладбище Петербурга стало престижным
13:43
Мантуров прокладывает российским конфетам дорогу в Бахрейн
13:27
Путин одобрил нейрокепку для водителей
13:23
«Адмиралтейские верфи» купят за 279 млн кран для ледокола «Иван Папанин»
13:16
ФСО закрыла воздух над Валаамом из-за vip-праздника
13:06
В Петербурге достигли пятилетнего минимума по вводу бизнес-центров
13:05
Смольный запретил благотворительность в метро
12:51
«ЦветТорг-Опт» дважды оштрафован за шестерых нелегалов
12:50
Губернатор Петербурга ушел в отпуск на 10 дней
12:44
Финскую визу сделают за три недели
12:38
Сайт ЕГРЮЛ продолжит «падать» ещё сутки
12:25
АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Югра» не позднее 24 июля
12:07
Сервисная компания по безналу банкротит петербургского перевозчика «ТранКо»
12:00
Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга
11:45
Трамп: Комиссия по кибербезопасности с Россией? Невозможно
11:34
Несколько машин сгорело в Петербурге, в том числе на КАД
11:19
Сайт ЕГРЮЛ недоступен пользователям
11:10
В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
10:57
Электрички между Сосново и Петербургом опаздывают на час-полтора
10:43
Ладожский мост разведут ради яхты Мордашова, если будет не слишком жарко
10:32
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
10:25
На КАД выросла многокилометровая пробка
10:21
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30
10:13
«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
10:07
Французы-байдарочники нарушили границу между Финляндией и Россией
10:01
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
09:54
У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках
09:46
Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
09:38
В Грузино встали электрички
09:34
Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека
09:20
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
09:12
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
09:04
Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов
08:56
Песков: Рассуждения The New York Times о стычке Путина и Трампа абсурдны
08:48
Неизвестный обещал взорвать Жилкомсервис Приморского района
08:38
Из окна в центре Петербурга выпал мужчина
08:29
СМИ: ЦБ хочет ограничить автоперевод с карт «Мир»
08:13
Пять человек погибли в ДТП на Мурманском шоссе
08:05
Фонд имущества продаст с аукциона арочные фермы Володарского моста
07:51
В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
07:46
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
00:16
В ГИБДД Петербурга уже третий врио начальника управления
09/07
Илья Ковальчук продлил контракт со СКА
09/07
«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»
09/07
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
09/07
У инженера в Порошкино украли четверть миллиона евро
09/07
Квята оштрафовали за аварию на Гран-при Австрии
09/07
Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России
09/07
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
09/07
В Москве снова задержали сторонников Навального
09/07
Volvo отправил Hyundai в ограждение на Обуховской Обороны
09/07
Филиппинским морякам в Финляндии платят в шесть раз меньше, чем местным
09/07
В Ираке объявили об освобождении Мосула от ИГ
09/07
Что сделал Носик для Рунета. В одной картинке
09/07
Москалькова передала информацию о казнях в Чечне Путину
09/07
Алтайский спортсмен Крайтор выиграл Кубок России по SUP-серфингу
09/07
Днем в понедельник разведут Ладожский мост
09/07
Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище
09/07
Трамп: Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией
09/07
СМИ: Миллиардеру Михальченко могут предъявить организацию преступного сообщества
09/07
Камер на финских дорогах станет в два раза больше
09/07
В Удельном парке 50 человек боролись с "полицейским произволом"
09/07
"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге
09/07
Молния ударила тренера «Кубани» во время матча
09/07
Мединский призвал журналистов не относиться к себе слишком серьезно
09/07
Власти Чечни назвали статью о массовом убийстве задержанных в республике ложью
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
10.07.2017 12:00

Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга

Русфонд запустил новый фандрайзинговый проект – благотворительную лотерею «Русфонд.Мечта» в пользу Национального регистра доноров костного мозга. Акцию уже поддержали известные российские актеры и музыканты.

Строительство Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Русфонд ведет с 2013 года, объединив региональные базы и придав ускорение их росту. Сейчас в российском регистре 71 тыс. потенциальных доноров. Но его нужно расширять: чем больше доноров, тем больше шансов подобрать генетически совместимого донора для человека, которому не выжить без трансплантации здорового костного мозга. Типирование одного донора пока обходится в 14 тыс. руб. Все средства, собранные в ходе благотворительной лотереи, Русфонд направит на типирование новых доноров и на поддержку региональных фондов-партнеров.

Лотерея «Русфонд.Мечта» стартовал 7 июля. Главные призы – встречи со знаменитостями. Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт dreame.one, выбрать лот – встречу со звездой – и, пожертвовав 500 рублей, получить билет. Количество пожертвований неограниченно. Более того, можно участвовать в нескольких розыгрышах одновременно. Победитель определяется путем случайной выборки. Звездные участники также подготовили специальные подарки.

Сейчас на сайте разыгрывается пять лотов. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные проведут для победителя персональную экскурсию по цирку. Певец Филипп Киркоров пригласит обладателя выигрышного билета на свой концерт и угостит чаем в гримерке. Актер Сергей Безруков покажет закулисье Московского Губернского театра и подарит победителю билет на свой спектакль. Телеведущая Оксана Федорова составит победителю компанию на церемонии вручения премии «Прорыв года-2017», учрежденной журналом Moda Topical. Илья Лагутенко пригласит победителя на пятый, юбилейный, музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке 4–6 августа.

Фото: https://rdkm.rusfond.ru/registr_stat#text

Каждый месяц к акции будут присоединяться новые звезды. Не исключено, что в августе в их числе окажется исполнитель или актер, о встрече с которым вы всегда мечтали.

Справка:

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету.

Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2016 году свыше шести миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 174 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 985 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 3518 детям из России и стран СНГ, а также типирование 7812 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.

Всего собрано свыше 9,974 млрд руб. В 2017 году (на 6 июля) собрано 903 934 715 руб., помощь получили 1214 детей, протипировано 5012 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Billy’s Band
10.07.2017 12:59

Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»

Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
MASTER девелопмент
10.07.2017 12:38

Строительство типовых этажей MASTER Серебристый бульвар 19 начнется в августе

MASTER девелопмент продолжает возведение жилого комплекса бизнес-класса в Приморском районе.
ЖК «Приневский»
10.07.2017 11:46

Открыты продажи в 4 корпусе ЖК «Приневский»

ГК «ЦДС» открыла продажи в четвертом корпусе ЖК «Приневский». Дом рассчитан на 835 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2019 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга
«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
В парке у Долгого озера пройдёт благотворительная ярмарка
Общественная палата РФ открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
Петербуржцев и гостей приглашают на Boutique Sale в пользу подопечных AdVita
В России появятся специальные учебники для особых детей
Посетители «Аллеи парящих зонтиков» помогли юным спортсменам с инвалидностью
В России разработают критерии оценки готовности стать приемными родителями
Жизнь Дениса зависит от помощи
Помогите «Аккорду» остаться на коне
Петербургские незрячие скалолазы покорят высочайшую гору Азии
Дышать – значит жить
Помогите обрести слух малышу
Ветерану труда требуется помощь
Один шаг до спасения маленькой жизни
День широко открытых дверей
Помогите Маше не остаться в инвалидной коляске
Для спасения малыша нужно более 4 миллионов рублей
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня

Сергей Михайличенко

«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.