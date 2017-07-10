Российские звёзды помогут развитию Национального регистра доноров костного мозга
Русфонд запустил новый фандрайзинговый проект – благотворительную лотерею «Русфонд.Мечта» в пользу Национального регистра доноров костного мозга. Акцию уже поддержали известные российские актеры и музыканты.
Строительство Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Русфонд ведет с 2013 года, объединив региональные базы и придав ускорение их росту. Сейчас в российском регистре 71 тыс. потенциальных доноров. Но его нужно расширять: чем больше доноров, тем больше шансов подобрать генетически совместимого донора для человека, которому не выжить без трансплантации здорового костного мозга. Типирование одного донора пока обходится в 14 тыс. руб. Все средства, собранные в ходе благотворительной лотереи, Русфонд направит на типирование новых доноров и на поддержку региональных фондов-партнеров.
Лотерея «Русфонд.Мечта» стартовал 7 июля. Главные призы – встречи со знаменитостями. Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт dreame.one, выбрать лот – встречу со звездой – и, пожертвовав 500 рублей, получить билет. Количество пожертвований неограниченно. Более того, можно участвовать в нескольких розыгрышах одновременно. Победитель определяется путем случайной выборки. Звездные участники также подготовили специальные подарки.
Сейчас на сайте разыгрывается пять лотов. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные проведут для победителя персональную экскурсию по цирку. Певец Филипп Киркоров пригласит обладателя выигрышного билета на свой концерт и угостит чаем в гримерке. Актер Сергей Безруков покажет закулисье Московского Губернского театра и подарит победителю билет на свой спектакль. Телеведущая Оксана Федорова составит победителю компанию на церемонии вручения премии «Прорыв года-2017», учрежденной журналом Moda Topical. Илья Лагутенко пригласит победителя на пятый, юбилейный, музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке 4–6 августа.
Каждый месяц к акции будут присоединяться новые звезды. Не исключено, что в августе в их числе окажется исполнитель или актер, о встрече с которым вы всегда мечтали.
Справка:
Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету.
Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2016 году свыше шести миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 174 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 985 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 3518 детям из России и стран СНГ, а также типирование 7812 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.
Всего собрано свыше 9,974 млрд руб. В 2017 году (на 6 июля) собрано 903 934 715 руб., помощь получили 1214 детей, протипировано 5012 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.