Трамп: Комиссия по кибербезопасности с Россией? Невозможно

Президент США 10 июля заявил в твиттере о невозможности создать совместную рабочую группу по кибербезопасности с Россией. Ранее после встречи в Гамбурге на G-20 о таких планах заявлял Владимир Путин.

«Тот факт, что я и президент Путин обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю в возможность ее создания. Не может такого случиться, а договоренность о прекращении огня – может, и случилась», — написал глава американского государства в своем микроблоге.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!

