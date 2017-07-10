Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».

В качестве факторов, оказывающих благоприятное влияние на уровень рейтинга, агентство отметило:

Умеренный уровень долговой нагрузки и покрытия долга (адекватные показатели ликвидности);

Длительный срок погашения долговых обязательств (в среднем свыше трех с половиной лет);

Низкие валютные риски (отсутствуют долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте);

Диверсифицированность источников капитала (по состоянию на 30 апреля 2017 г. 53% долговых обязательств компании составляет финансирование, привлеченное с публичных рынков заемного капитала);

Доступ на рынки облигаций (успешное размещение 23 июня 2016 г. пятилетних облигаций на сумму 5 млрд руб.).

Позитивное влияние на рейтинговую оценку по мнению аналитиков также оказывает прочная позиция компании на внутреннем рынке, опыт успешной реализации строительных проектов и продажи жилья, а также контроль всех этапов реализации проектов в Санкт-Петербурге, благодаря чему достигается возможность эффективного управления качеством и себестоимостью.

Прогноз «стабильный» отражает мнение агентства о том, что АО «Эталон ЛенСпецСМУ» длительное время проводит взвешенную финансовую политику, поддерживая баланс между затратами на текущее строительство и поступлениями от продаж.

Рейтинговое агентство также подтвердило уровень кредитного рейтинга «В+» по международной шкале в отношении находящихся в обращении облигаций компании серии 02.

S&P Global Ratings актуализирует информацию об уровнях кредитных рейтингов на официальном сайте агентства.

Справка о ГК «Эталон»