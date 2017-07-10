Сайт ЕГРЮЛ недоступен пользователям

Интернет-портал Единого государственного реестра юридических лиц перестал работать утром 10 июля. При загрузке страницы по адресу egrul.nalog.ru браузеру не удается установить соединение с сервером. Проблемы с доступом к сайту наблюдаются по всему миру.

«Фонтанка» отправила запрос в Федеральную налоговую службу, которая контролирует ресурс. Прокомментировать по телефону проблему с доступом в ФНС не смогли.

Сведения из ЕГРЮЛ помимо самих налоговиков ежедневно используют тысячи людей – службы безопасности и бухгалтеры. Ресурс также нужен для уточнения регистрационных данных и для корректного выставления финансовых документов.