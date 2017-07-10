В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины

Иностранцы, и в частности украинцы, смогут получить российское гражданство без справки об отказе от имеющегося.

Депутаты Госдумы разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства стран, которые затрудняют выдачу соответствующих документов. Об этом «Коммерсанту» заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

«Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать», — заявил Крашенинников. По его словам, для таких граждан будущий законопроект установит процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».

Один из источников издания в Думе рассказал, что решение дополнить законопроект нормой о публичном отказе от прежнего гражданства было принято несколько дней назад. Изначально предполагалось, что необходимые изменения можно было бы внести в регламент МВД, однако правоохранители настаивают на изменении закона.

Ранее, 16 июня, Совет по правам человека при президенте предложил упростить предоставление гражданства РФ беженцам с Украины. Глава совета Михаил Федотов пояснил, что предлагает отказаться от требования, согласно которому желающие стать россиянами должны представлять доказательство о выходе из прежнего гражданства. По его словам, добиться выдачи документов, подтверждающих выход из украинского гражданства, очень трудно.

На прошлой неделе комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству утвердил текст присяги для вступления в гражданство.