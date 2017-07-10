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10.07.2017 10:57

Электрички между Сосново и Петербургом опаздывают на час-полтора

Пригородные поезда на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются в пути 10 июля из-за неполадок на станции Грузино.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, поезд №6520 из Сосново придёт на Финляндский вокзал с опозданием примерно на час. Несколько пригородных поездов, идущих из Петербурга в сторону Сосново, следует с задержками от 30 минут до полутора часов.

Проблемы связаны со сбоем в движении поездов, произошедшим в понедельник в 7:19 на станции Грузино по техническим причинам, говорится в сообщении. Причина задержки устраняется. Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержки поездов.

Пассажиров просят следить за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и вокзалах.


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