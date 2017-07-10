«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI

Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.

Акция распространяется на все схемы оплаты приобретаемых квартир. Клиенты, покупающие квартиру с единовременной оплатой или в рассрочку, после бронирования квартиры в течение двух рабочих дней должны заключить договор, а затем в течение двух дней внести первый взнос. Покупатели, оформляющие ипотеку, могут зарезервировать выбранную квартиру на три дня, и в течение трех дней с момента постановки брони должны подать документы в банк. Выполнив эти условия, клиенты получают скидку.

Скидка предоставляется на квартиры, предлагаемые в домах в составе всех очередей INKERI – как в сданных уже объектах первой и второй очереди, так и в строящихся домах третьей очереди.

Малоэтажный комплекс INKERI, спроектированный в стиле современной финской архитектуры, создается в городе Пушкин, в историческом районе София, рядом с парками и дворцами Царского села и Павловска, в спокойной и благоустроенной части города с хорошо развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением. В рамках проекта предусматривается строительство 130 тыс. кв. м. жилья (3000 квартир).

«ЮИТ Санкт-Петербург»

Комплекс состоит только из 5-этажных, достаточно компактных и уютных домов, находящихся на просторной, огражденной со всех сторон, охраняемой территории, благоустройство которой выполняется также в скандинавской стилистике. В подвальных этажах домов – кладовые, где жители могут хранить, например, лыжи, санки, велосипеды и другой инвентарь.

Первая очередь INKERI (9 домов на 598 квартир) сдана в сентябре 2016 года, в мае 2017 года ЮИТ ввел в эксплуатацию вторую очередь, состоящую из 4 домов (280 квартир). Сейчас ведется строительство четырех домов (245 квартир) третьей очереди комплекса, которые будут сданы в 2018 году.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»