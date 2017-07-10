Ладожский мост разведут ради яхты, если не будет слишком жарко

Ладожский мост через реку Нева, расположенный на 40-м километре трассы Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленобласти, планируют развести 10 июля с 15.00 до 15.45. Мост разводится для прохода вверх по Неве яхты Lady M. Ее максимальные высотные габариты составляют 17,3 метра.

Отметим, что технологическая разводка Ладожского моста производится при температуре воздуха не выше 25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

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