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10.07.2017 10:32

Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу

Судебные приставы арестовали шаланды, баржи и пароходы ГУП «Ленводхоз» за долг в 8,6 млн рублей перед ООО «ПТК». Об этом 10 июля сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы.  

Как рассказали в ведомстве, в ходе визита судебного пристава на предприятие представитель «Ленводхоза» заявил о скорейшей выплате долга. В противном случае имущество продадут в счет погашения задолженности.

Претензии предприятию компания «ПТК» предъявила за неоплаченное топливо. Ранее арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с должника  более 8,6 млн рублей. Небольшую часть из этих денег «Ленводхоз» погасил сразу же после судебного заседания.

Как ранее писала «Фонтанка», банковские счета «Ленводхоза» в апреле текущего года были арестованы. Предприятию запретили совершать регистрационные действия с транспортными средствами. Проблемы у «Ленводхоза» начались еще в 2016 году в связи с крахом Внешпромбанка. Там зависли средства сразу нескольких ГУПов, подведомственных комитету по природопользованию Смольного. Через расчетные счета «Ленводхоза» в банке за 2014 – 2015 годы прошло порядка 1 млрд рублей.

 


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