На КАД выросла многокилометровая пробка
Многокилометровая пробка образовалась утром 10 июля на КАД Петербурга. Стоит внешнее кольцо от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.
О причинах пробки читайте на «Водителе Петербурга».
Многокилометровая пробка образовалась утром 10 июля на КАД Петербурга. Стоит внешнее кольцо от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.
О причинах пробки читайте на «Водителе Петербурга».
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