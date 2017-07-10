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10:48 10.07.2017
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10:43
Ладожский мост разведут ради яхты, если не будет слишком жарко
10:32
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
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На КАД выросла многокилометровая пробка
10:21
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30
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«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
10:07
Французы-байдарочники нарушили границу между Финляндией и Россией
10:01
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
09:54
У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках
09:46
Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
09:38
В Грузино встали электрички
09:34
Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека
09:20
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
09:12
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
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Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов
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08:48
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08:38
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08:29
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08:13
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В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
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Илья Ковальчук продлил контракт со СКА
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09/07
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
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У инженера в Порошкино украли четверть миллиона евро
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Квята оштрафовали за аварию на Гран-при Австрии
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10.07.2017 10:25

На КАД выросла многокилометровая пробка

Многокилометровая пробка образовалась утром 10 июля на КАД Петербурга. Стоит внешнее кольцо от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.

О причинах пробки читайте на «Водителе Петербурга».


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22.05.2017 14:05

Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей

Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25

Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%

«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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Новости
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«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»

Новости компаний
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
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