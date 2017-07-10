ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Как сообщается 10 июля, управление банком передадут Агентству по страхованию вкладов на полгода. Помимо этого на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры».

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с даты введения моратория. По данным «Ведомостей», это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков: в «Югре» находится 181 миллиард рублей физических лиц.

Об отзыве лицензии у банка пока не сообщалось.

Банк «Югра» создан в 1990 году и занимает 30-е место в России по активам. Главным акционером банка является Алексей Хотин (110-е место в списке Forbes), который с начала 2017 года безвозмездно вложил в «Югру» 25 миллиардов рублей.

По итогам 2016 года банк «Югра» стал лидером по убыткам, они составили более 32 миллиардов рублей. С октября 2016 года в банке действовало ограничение на привлечение новых вкладов.