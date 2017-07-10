Еще
10:48 10.07.2017
Пришлите свою новость!
10:43
Ладожский мост разведут ради яхты, если не будет слишком жарко
10:32
Приставы арестовали 21 судно «Ленводхоза» за долг по топливу
10:25
На КАД выросла многокилометровая пробка
10:21
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» из ТОП-30
10:13
«Добрый Рок» приглашает на июльский благотворительный концерт на «Камчатку»
10:07
Французы-байдарочники нарушили границу между Финляндией и Россией
10:01
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
09:54
У Троицкого моста двое мужчин перевернулись на байдарках
09:46
Со здания банка «Россия» у Смольного упал рабочий
09:38
В Грузино встали электрички
09:34
Из Скворцова-Степанова сбежал «сотрудник ФСБ», обвинявшийся в похищении человека
09:20
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
09:12
Приморское шоссе перекрыл автомобиль с упавшим на него столбом
09:04
Голый мужчина выпал из окна девятиэтажки на проспекте Ветеранов
08:56
Песков: Рассуждения The New York Times о стычке Путина и Трампа абсурдны
08:48
Неизвестный обещал взорвать Жилкомсервис Приморского района
08:38
Из окна в центре Петербурга выпал мужчина
08:29
СМИ: ЦБ хочет ограничить автоперевод с карт «Мир»
08:13
Пять человек погибли в ДТП на Мурманском шоссе
08:05
Фонд имущества продаст с аукциона арочные фермы Володарского моста
07:51
В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня
07:46
Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»
00:16
В ГИБДД Петербурга уже третий врио начальника управления
09/07
Илья Ковальчук продлил контракт со СКА
09/07
«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»
09/07
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
09/07
У инженера в Порошкино украли четверть миллиона евро
09/07
Квята оштрафовали за аварию на Гран-при Австрии
09/07
Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России
09/07
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
09/07
В Москве снова задержали сторонников Навального
09/07
Volvo отправил Hyundai в ограждение на Обуховской Обороны
09/07
Филиппинским морякам в Финляндии платят в шесть раз меньше, чем местным
09/07
В Ираке объявили об освобождении Мосула от ИГ
09/07
Что сделал Носик для Рунета. В одной картинке
09/07
Москалькова передала информацию о казнях в Чечне Путину
09/07
Алтайский спортсмен Крайтор выиграл Кубок России по SUP-серфингу
09/07
Днем в понедельник разведут Ладожский мост
09/07
Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище
09/07
Трамп: Настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией
09/07
СМИ: Миллиардеру Михальченко могут предъявить организацию преступного сообщества
09/07
Камер на финских дорогах станет в два раза больше
09/07
В Удельном парке 50 человек боролись с "полицейским произволом"
09/07
"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге
09/07
Молния ударила тренера «Кубани» во время матча
09/07
Мединский призвал журналистов не относиться к себе слишком серьезно
09/07
Власти Чечни назвали статью о массовом убийстве задержанных в республике ложью
09/07
В Сирии вступил в силу режим перемирия
09/07
Храбрый финн отогнал медведя от дачи шваброй и бранью
09/07
В Петербурге на «субботнике» Навального задержали шестерых, двое из них - подростки
09/07
Двое пострадали при взрыве газа в подмосковной пятиэтажке
09/07
В смерти россиянки на Крите винят грибы
09/07
Тольяттинцы обогнали всех участников марафона «Белые ночи»
09/07
Петербурженку нашли мёртвой в придорожной канаве в области
09/07
В холле Holiday Inn нашли мёртвого американца
09/07
На Московском вокзале петербуржец изрезал пассажира
09/07
Глава Госдепа прилетел в Киев
09/07
В МОК призвали ФИФА провести расследование о допинге в российском футболе
09/07
Пенсионер сгорел в иномарке на Приморском шоссе
09/07
Скончался художник Илья Глазунов
09/07
Фестиваль «Фонтанка-SUP—2017» ждет вас на пляже Петропавловской крепости
09/07
Умер журналист и блогер Антон Носик
09/07
С крыши электрички на Броневой сняли мёртвого экстремала
09/07
«Новая газета» заявила о массовой казни 27 человек в Чечне
09/07
Число задержанных участников протеста в Гамбурге выросло до 288 человек
09/07
Волк искусал мальчика в зоопарке Барнаула
09/07
СМИ: Путин и Трамп 40 минут спорили о российском вмешательстве в американские выборы
09/07
Антиглобалисты продолжают протестовать в Гамбурге после завершения саммита G20
09/07
На стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади пройдут бесплатные концерты
08/07
МВД объяснило, за что в Москве задержали сторонников Навального
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.07.2017 10:01

СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев сообщил, что в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС РФ.

«Я военнослужащий. Часть 65246»,— рассказал он в интервью «ТСН», которое цитирует 10 июля «Коммерсантъ».

По словам Агеева, после подписания контракта он пробыл в Ростовской области четыре дня и был отправлен в Донбасс. О том, посылали или нет на Украину других контрактников, россиянин не знает.

При этом Минобороны РФ отвергло сообщения о том, что Виктор Агеев является российским военнослужащим. Об его задержании стало известно 25 июня. Позднее телекомпания Би-би-си уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01

«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза

В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту
Самолет-разведчик НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
Находящийся под домашним арестом организатор «Русских маршей» Горский уехал в Литву
Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии санкций с России
Спасать тонущих на "Нашествии" поехал "Бобр"
В Ираке объявили об освобождении Мосула от ИГ
Что сделал Носик для Рунета. В одной картинке
Москалькова передала информацию о казнях в Чечне Путину
Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище
"Чижик-Пыжик День" прошёл в Петербурге
«Я вижу историзм фигуры Глазунова»
Сенатор Лахова: Против России применяется «климатическое оружие»
Истина в ребре
Индульгенция для психиатров — пациенты без права на врачебную тайну
Хулители Юстиниана у параши
Полмиллиона за ужин в Сокосе
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Даниил Гранин: «Цель у меня - остаться самим собой»
«Казалось, он вечный»
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Невскую акваторию закружил «Вальс парусов»

В Питере проплыли! «Фонтанка-SUP - 2017» - итоги второго дня

Сергей Михайличенко

«Рыцарей не кормить»: у Петропавловской крепости случилась «Битва на Неве»

Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.