СМИ: Попавший в плен на Украине Виктор Агеев подтвердил, что служил по контракту

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев сообщил, что в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС РФ.

«Я военнослужащий. Часть 65246»,— рассказал он в интервью «ТСН», которое цитирует 10 июля «Коммерсантъ».

По словам Агеева, после подписания контракта он пробыл в Ростовской области четыре дня и был отправлен в Донбасс. О том, посылали или нет на Украину других контрактников, россиянин не знает.

При этом Минобороны РФ отвергло сообщения о том, что Виктор Агеев является российским военнослужащим. Об его задержании стало известно 25 июня. Позднее телекомпания Би-би-си уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).